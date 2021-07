Repubblica – La Virtus stringe per Norris Cole e Ekpe Udoh

Sul centro nigeriano duello col Partizan

Per il ruolo di esterno piace Norris Cole , americano di 188 centimetri e 32 anni, visto l’ultima stagione a Villeurbanne, con 13.6 punti e 3.6 assist di media in Eurolega. L’affare potrebbe chiudersi a stretto giro.

Per il ruolo di centro, al posto di Gamble, la V Nera ha individuato in Ekpe Udoh. Sul 34enne nigeriano, quest'anno in Cina, c'è però il Partizan Belgrado di Obradovic, con il quale Udoh vinse nel 2017 l'Eurolega. I serbi puntano anche a Wanamaker, altro obiettivo della Virtus. In attesa di capire con chi verròà completata la squadra, il mercato in casa bianconera è in fermento.