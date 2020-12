Repubblica – La sciagurata diretta RAI di Virtus-Olimpia

Desta ancora polemiche la diretta Rai di domenica tra Virtus e Olimpia, troncata da Rai due a pochi minuti dalla fine per passare a Raisport Hd, canale 57. Il tutto per far posto a una diretta parlamentare.

La decisione ha fatto discutere anche la politica, infatti Michele Anzaldi, deputato di Iv e segretario della commissione di vigilanza Rai, ha commentato con un “imbarazzante dilettantismo e mala gestione” la decisione della tv di stato. Avvilenti le modalità del ceffone d’immagine, più che la scomodità di un cambio di canale. Nulla di nuovo. Repubblica ricorda però che ‘dentro la casa Rai si ricordano tempi migliori, come quando un bravo direttore del Tg2 ne ritardò l’inizio per far finire il tiebreak di un tennista italiano, difendendo a voce alta la scelta che offrire notizie in diretta, qualsiasi notizia, resta l’abc del giornalismo’.

Fonte-Repubblica