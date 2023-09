Repubblica – La rivoluzione parte dal Settore Giovanile

Cambio radicale con l'addio, dopo 19 anni, di Daniele Corazza, per tanti anni responsabile del settore giovanile. Al suo posto un triumvirato, come riporta Repubblica, composto da Emanuele Marchetti, ex capo osservatori promosso a coordinatore generale, Luigi Piangerelli, responsabile delle attività di base arrivato dal Sassuolo dove è stato sostituito proprio da Corazza, e Loris Margotto, responsabile tecnico. Quest'ultimo conosce bene Sartori avendoci lavorato assieme sia al Chievo che all'Atalanta. Confermati invece gli allenatori, con Vigiani alla primavera, Della Rocca all’Under 18, Biavati alla U17 e Mazzanti alla U15. Cambio di filosofia, ora basato sulla ricerca di giovani interessanti, anche all'estero, per aumentare la qualità abbassando i costi di gestione. In Primavera, ad esempio, sono arrivati Mukelenge dal Psg, Byar dal Reims, senza dimenticare Mangiameli dal Milan o il portiere Happonen, classe 2007, secondo di Bagnolini.