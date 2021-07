Repubblica – La maglia azzurra di Bulgarelli al Museo del calcio di Coverciano

La maglia dello storico 3-0 in amichevole al Brasile da ieri è esposta

Il 12 maggio 1963, il Brasile vice campione del mondo viene travolto in amichevole dall 'Italia a San Siro.

Finì 3-0, e la rete finale la segnò la bandiera rossoblù Giacomo Bulgarelli. Da ieri, quella maglia numero 7 che Giacomino indossò fa parte del Museo del Calcio di Coverciano. La sua casacca è finita accanto a quelle di Boniperti, Picchi, Burgnich, Rivera e Riva, proprio nei giorni in cui centinaia di persone si mettono in fila per visitare il museo azzurro, dopo il trionfo degli uomini di Mancini, a cui il museo ha dedicato un’apposita sala con esposte le sette maglie dell’ultimo Europeo giocato contro Turchia, Svizzera, Galles, Austria, Belgio, Spagna e Inghilterra.