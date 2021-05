Repubblica – La Lazio e ora l’Inter, Sinisa è in attesa

Mihajlovic è in corsa per le due panchine: Saputo torna in canada senza certezze sull'allenatore

Redazione TuttoBolognaWeb

Il futuro di Sinisa Mihajlovic è ancora tutto da scrivere: nelle ultime ore è stato accostato a due big, Lazio e Inter, destinazione a cui ha sempre ambito senza mai nascondersi. E la pausa di riflessione che si è preso a inizio settimana può essere un ulteriore indizio.

Secondo fonti romane, Sinisa ha avuto martedì un primo contatto interlocutorio con Lotito per discutere un suo possibile approdo sulla panchina biancoceleste, ma Simone Inzaghi ora sembra sempre di più vicino al rinnovo dopo l'incontro andato in scena ieri a Formello con il presidente laziale. E' notizia sempre di ieri, la separazione tra Antonio Conte e l'Inter: tra i possibili candidati alla panchina nerazzura c'è anche Sinisa Mihajlovic, come lo stesso Inzaghi. Un intreccio di panchine che presto porterà i suoi nodi al pettine, con la pianificazione della prossima stagione che incombe: Joey Saputo farà ritorno quest'oggi in Canada dopo il soggiorno bolognese, ma non ancora con la certezza che il tecnico serbo sarà ancora l'allenatore del Bologna nella prossima stagione.

Fonte-Carlino