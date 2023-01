Repubblica – La democrazia di Thiago. Arnautovic? Uno dei tanti

Si fa riferimento ad una certa freddezza con cui il tecnico parla dell'austriaco, che è fermo dal 4 gennaio e difficilmente rientrerà il 5 febbraio con la Fiorentina, mentre è più probabile che ce la faccia per quella successiva con il Monza. Arnautovic era il leader assoluto della precedente gestione del Bologna, è stato fortemente voluto da Sinisa Mihajlovic, e il suo score dice 8 gol in 14 gare in questa stagione e 14 in 33 l'anno scorso. Ma con Motta sembra cambiata la gestione e secondo Repubblica Arnautovic è uno dei tanti in rosa e non il leader assoluto. Motta ne parla in maniera sbrigativa in conferenza stampa e il suo messaggio, secondo il quotidiano, sarebbe: 'qui o si sgobba tutti quanti, o si sta fuori. Certi salvacondotti non rientrano nella democrazia di Motta'.