Repubblica – La Coppa Italia per sentirsi ambiziosi

La Coppa Italia, d'altronde, è una competizione utile a misurare le ambizioni di un club e, come sottolinea Repubblica, la via più breve per accedere all'Europa. Ma si sa come ragiona Thiago Motta, mai sul lungo periodo ma sempre ancorato sul presente e ieri a domanda diretta ha semplicemente risposto ''l'obiettivo è fare una grande prestazione nella prossima partita'. Insomma, lo spartito non cambia. In ogni caso, passando il turno stasera, il Bologna si regalerebbe San Siro il 20 dicembre contro l'attuale capolista Inter e già fermata in rimonta qualche settimana fa. Al Dall'Ara non ci sarà tutto esaurito, ma una discreta cornice di pubblico per vedere una squadra che Motta dovrebbe cambiare in larga parte, dando spazio a qualche riserva. 'La sera di Halloween dovrebbe essere quella buona per togliere le ragnatele a Karlsson' scrive Luca Bortolotti con un bel gioco di parole sulla festività imminente e lo svedese ha bisogno di giocare dopo 360 minuti in panchina. C'è da far rifiatare Orsolini. Turnover, forse, anche per il Verona. I gialloblù, dopo un grande inizio, si sono plafonati come rendimento e la classifica è deficitaria, solo otto punti, motivo per il quale anche Baroni potrebbe scegliere dei cambi. Un possibile protagonista potrebbe essere Cruz jr. figlio del jardinero.