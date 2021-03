Repubblica – Andersson: “Su Svanberg bravo Di Vaio. Ho avuto il Covid, ma sto bene”

La crescita di Mattias Svanberg è evidente, consacrata nella partita contro la Samp.

Solo Sinisa Mihajlovic ha pensato bene di gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo, con l’intento di togliere pressione sul ragazzone che di nordico ha questo carattere tranquillo. Ricorda sotto questo aspetto gli svedesi che hanno fatto le recenti fortune dei colori rossoblù e non hanno mai nascosto di essere rimasti legati alla città e alla gente di Bologna. Tra questi ci sono Klas Ingesson e Kennet Andersson. Purtroppo Klas non c’è più dal 2014, ma il suo migliore amico, Kennet ha voluto esprimere un parere sul centrocampista del Bfc: “Prima del lockdown dell’anno scorso sono tornato a Bologna, lo faccio quando posso, e ne ho parlato con Di Vaio. È stato lui a raccontarmi di Mattias. Mi ha detto: Kennet, stai tranquillo, questo ragazzo ha tutto per diventare fortissimo. Devo dire che i fatti gli stanno dando ragione. Il Bologna? Appena posso lo guardo in tv, ultimamente però sono stato fermo un po’ col corona, ma ora è tutto a posto”.

Fonte-Repubblica