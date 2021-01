Repubblica – Juve batte Bologna, così va la storia sfogliata sul Panini

Il sessantesimo dell’Album dei Calciatori Panini ripropone tuttavia la sfida in ben altri termini.

Per celebrare il traguardo, l’azienda modenese che dal 1961 ha stampato più di 30 miliardi di figurine ha ideato un sondaggio seguitissimo dagli appassionati, soprattutto i più giovani. Più di un milione di persone è stata chiamata a votare la figurina preferita di tutti i tempi, partendo da un bacino di circa 600 candidature. Alla fine il vincitore è stato Cristiano Ronaldo (il più votato in Italia, piazzato davanti a Maradona), calciatore della Juventus, che nella fattispecie annichilisce il Bologna con 6 figurine a 0. Se si giocasse alle figurine Panini insomma, tra i bianconeri e i rossoblù non ci sarebbe partita. Per fortuna, però, la sfida di domenica allo Stadium ha un pronostico più aperto, per quanto l’impresa ai felsinei sia riuscita solo un paio di volte negli ultimi quarant’anni, nel 2011 con la doppietta di Di Vaio e nel 1980 col rigore di Paris.

Fonte-Repubblica