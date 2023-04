Repubblica – Joe Tacopina, fra Trump indagato e la SPAL vicina alla C

Le pagine di Repubblica tagliano il presente di Joe Tacopina e ne offrono un sunto interessante. Avvocato e presidente sportivo, il newyorkese è finito dentro il ciclone giudiziario che ha afflitto l'ex presidente americano Donald Trump poiché suo avvocato. Senza dubbio una vita interessante e indaffarata, ma col rischio di dimenticarsi della SPAL, che adesso rischia la retrocessione in C.

Era il tempo di mezzo fra il 2014 e il 2015 che Tacopina si affacciava per le strade e gli hotel di lusso della città bolognese. Si parlava di tutto, di calcio giocato e di non. Fin all'anno scorso, quando acquisisce le quote della SPAL e ne diventa presidente. La stessa carica, più o meno, che ha ricoperto il suo assistito Donald Trump dal 2016 al 2020 nella poltrone più importante del mondo. E che adesso è invischiato nel processo più (o meno) importante del mondo. Insomma, a fianco di Tacopina di certo ci si diverte. Si è ovunque e dovunque, in TV come nei tribunali. Unica vittima? Forse la stessa SPAL, orfana di De Rossi e adesso allenata da Oddo. Che rischia la serie C, adesso, con un destino grigio quanto una sbarra di prigione. Quella che Joe vuole evitare al suo assistito Donald.