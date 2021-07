Repubblica – Ipotesi prestito per Van Hoojidonk se Santander resta?

Se il Ropero dovesse rimanere, il neo acquisto potrebbe essere girato in prestito

Il Ropero ha giocato 4 partite nello scorso campionato, per un totale di appena 33 minuti prima dell'infortunio contro la Reggina in Coppa Italia a fine ottobre. Mihajlovic ha dimostrato di non puntarci molto e per questo sembra che la sua esperienza in rossoblù sia ormai agli sgoccioli. Ma nel caso in cui non arrivassero offerte a Casteldebole, un suo addio potrebbe non essere così scontato: trovare una sistemazione a Santander è difficile, anche per via del pesante ingaggio. Se dovesse rimanere in rosa, secondo Repubblica prenderebbe piede l'ipotesi prestito per Sydney Van Hoojidonk: l'olandese appena acquistato, ha firmato un quadriennale in rossoblù.