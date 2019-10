In più di mille a San Luca per Mihajlovic

Una processione a colori misti. Questo è quello che si è visto ieri sotto il portico che dal meloncello porta fino a San Luca. Tutti erano lì per Mihajlovic, religiosi, laici, giovani, più cresciuti, bolognesi e laziali. Una mattina che sui 489 scalini di San Luca, scivolata tra rispettosi e composti cori calcistici, tutti in favore di Sinisa.

Una processione ordinata e composta, con don Massimo Vacchetti in cima a guidarla. I fedeli dietro di lui recitavano le preghiere, gli altri semplicemente seguivano le indicazioni, dopotutto era pur sempre un pellegrinaggio in un luogo di culto. Una camminata che si conclude con la notizia lieta della presenza di Mihajlovic in panchina, in un finale che sembra scritto ad hoc per l’occasione.