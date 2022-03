Repubblica – Il nuovo tridente senza Arnautovic, Sansone esterno e Barrow da nove

L'indisponibilità per Covid di Marko Arnautovic costringe Mihajlovic a reinventarsi l'attacco in vista della sfida contro il Torino

Il Gambiano, nonostante il rendimento altalenante delle ultime giornate, avrà dunque una nuova chance da centravanti, con ai suoi lati Orsolini, regolarmente in gruppo dopo l'assenza di ieri, e Sansone, che ritrova dunque il posto da titolare dopo la partita contro il Verona e che sarà chiamato a confermare le ottime prove contro Spezia e Salernitana. Barrow è chiamato a invertire i suoi numeri, visto che al rientro dalla Coppa d'Africa in cui è stato protagonista, non ha ancora segnato, e il suo ultimo gol risale ancora a Novembre contro la Fiorentina, adesso tornerà al centro dell'attacco come avvenne molto spesso la scorsa stagione, quando era l'unica punta disponibile e giocava davanti a Soriano, che adesso sarà riadattato in mediana a far coppia ancora con uno tra Schouten e Svanberg, con il primo favorito.