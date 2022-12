Repubblica – Il Comune si muove per via Schiavio

Il Comune si attiva per dedicare uno spazio a Schiavio

Il Comune di Bologna si sta attivando per dedicare una via ad Angelo Schiavio .

Lo riporta il quotidiano la Repubblica che sabato aveva intervistato la figlia Marcella, lamentandosi di tante promesse poi non ancora mantenute. L'idea della figlia era dedicare al grande bomber rossoblù degli anni '30 una targa nella zona dove la famiglia aveva il negozio di abbigliamento. Qualcosa pare si stia muovendo come ammesso dall'assessore allo sport Roberta Li Calzi: "Stiamo procedendo per individuare uno spazio a lui dedicato", le sue parole. Schiavio con il Bologna vinse 4 Scudetti, 2 Coppe dell'Europa Centrale e il trofeo dell'Esposizione, mentre nel 1934 segnò il gol che decise il Mondiale con la maglia azzurra della nazionale.