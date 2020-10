Repubblica – Il Bologna in zona retrocessione dopo 560 giorni

Sabato sera all’Olimpico ci sarà la sfida tra due squadre che più di ogni altre hanno patito il lockdown a causa del virus.

Il 29 febbraio scorso la Lazio batteva il Bologna al termine di una gara equilibratissima e anche con polemiche arbitrali sulla direzione di Abisso, ammoniti tutti i diffidati rossoblù in vista della sfida successiva alla Juve, due gol annullati al Bologna per fuorigioco millimetrico e tocco di mano, ma in ogni caso la partita fu aperta e combattuta. La Lazio cullava sogni Scudetto, il Bologna sogni europei dopo il sacco di Roma di qualche giorno prima per 2-3 sui giallorossi. Poi il virus e il lockdown e quella magia è in parte svanita. Il calcio post virus è stato amaro per entrambe e se da una parte la Lazio sembra già in difficoltà nella lotta Scudetto, dall’altro il Bologna è ritornato in zona retrocessione dopo bene 560 giorni. Non accadeva da aprile 2019.

Fonte Repubblica.