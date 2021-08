Repubblica – Il Bologna ci prova, il Liverpool domina. E Arnautovic arriverà

Troppi svarioni difensivi, 2- 0 per i Reds nel primo test match. E un altro gol nel secondo. Orsolini trova la rete, poi annullata per fuorigioco. Era la prima sfida tra i due club

Il Bologna esce sconfitto dai due test match contro il Liverpool , perdendo prima per 2-0 e poi per 1-0, nei 60 minuti lungo i quali si sono sviluppate le due partite.

I rossoblù si sono subito fatti male da soli, con due errori grossolani di Bonifazi e Svanberg che hanno spianato la strada ai gol di Diogo Jota e Sadio Mane. Gli inglesi hanno poi dominato la gara, con l'unico squillo emiliano arrivato sul gol di Orsolini, annullato poi per fuorigioco. Nella seconda partita hanno prevalso ancora i Reds, col Bologna pieno di giovani e i solo Medel e Dominguez del giro della prima squadra. A decidere la sfida la rete del giapponese Minanimo. Tante le assenze per Sinisa Mihajlovic, da Tomiyasu a Dijks e Hickey dietro, mentre nel reparto avanzato mancavano Soriano, Barrow e Arnautovic. I felsinei si sono schierati con il consueto 4-2-3-1, con De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Annan in difesa davanti a Skorupski, Schouten e Svanberg in mediana, e dietro all’unica punta Santander, la trequarti con Orsolini, Vignato e Sansone.