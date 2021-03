Repubblica – Il Bologna chiama Morandi: “Forza Gianni, guarisci presto”

“Ciao Gianni, ti vogliamo bene, esci presto e sempre forza Bologna ” .

In occasione dell’allenamento ieri, è stato registrato un videomessaggio da Mihajlovic e la squadra a Gianni Morandi, ancora ricoverato al centro ustionati di Cesena dopo l’incidente in campagna della scorsa settimana. Un messaggio registrato a Casteldebole e passato anche da “ La vita in diretta” su Rai Uno, nel pomeriggio di ieri. Sorrisi e solidarietà a un amico e tifoso, mentre il Bologna prepara la trasferta di Crotone di sabato pomeriggio, recuperando tutti tranne i lungodegenti Santander e Faragò. Continua il ballottaggio nella testa di Sinisa tra Skov Olsen e Orsolini, mentre in mediana, accanto a uno Svanberg in grande crescita, resta il dualismo tra Schouten e Dominguez. In attacco dovrebbe essere ancora Palacio centravanti e Barrow esterno sinistro, come contro la Samp. Infine oggi per il Bologna inizia il cammino nella Serie A degli eSports, il calcio giocato alla Playstation. I rossoblù schierano i tre professionisti Orangegeorge, Barba21 e Lilbopeep78, il campionato parte alle 15.30 con sei gare in programma nel pomeriggio, visibili sui canali YouTube e Twitch della eSerie A.

Fonte-Repubblica