Repubblica – Il Bologna cambia? Dentro Costanzi e fuori Corazza

'Per provare a rilanciare Bologna , Sartori sembra intenzionato a portare proprio da Bergamo Maurizio Costanzi , 65 anni, responsabile del vivaio nerazzurro dal 2014, in precedenza al Chievo' scrive Luca Bortolotti su Repubblica.

Costanzi è in scadenza di contratto all'Atalanta e corrono indiscrezioni di una separazione a fine anno, magari proprio in direzione Bologna dove abbraccerebbe di nuovo Sartori. D'altronde, proprio l'Ad Claudio Fenucci aveva lamentato il ritardo nella costruzione di giocatori di prima squadra dal settore giovanile nonostante i buoni risultati del recente periodo con il Viareggio 2019, l0 Scudetto Under 17 e una finale tricolore con l'Under 18. Se arrivasse Costanzi dovrebbe uscire Daniele Corazza, responsabile del settore giovanile dal 2013 e reduce da un allungamento di contratto di una sola stagione, cioè fino a giugno 2023. Secondo Repubblica, l'attuale responsabile potrebbe valicare l'Appennino e andare a Coverciano per un ruolo di coordinatore delle giovanili azzurre.