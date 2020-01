Repubblica: il Besiktas su Santander

Ai turchi del Besiktas piace tantissimo l’attaccante rossoblù Federico Santander.

El Ropero durante questo campionato (complici anche alcuni fastidi muscolari) è stato poco impiegato da Sinisa Mihajlovic (400 minuti in 15 presenze, di cui solo due da titolare). Visto il poco minutaggio in casacca rossoblù, il Besiktas, secondo indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Turchia, sarebbe pronto a formulare un’offerta nei confronti della società guidata da Joey Saputo all’inizio della prossima settimana. Non rimane che attendere.