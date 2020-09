Repubblica – Grigio Bologna, la strada è lunga

Un Bologna spento, macchinoso, poco produttivo ma che rimane con la porta inviolata.

E’ questo il report riassuntivo della partita di ieri contro l’Entella, seconda ed ultima amichevole estiva pre-campionato finita con il risultato di 0-0. Come riporta La Repubblica, i rossoblù non sono stati esaltanti e, anzi, hanno un po’ sofferto quella che sembrava essere la maggiore brillantezza degli avversari. Negativa la prestazione del duo di centrocampo Dominguez-Schouten, bene invece Tomiyasu, il solito Palacio e il debuttante De Silvestri. La nota positiva sono i zero gol subiti sia ieri che contro la Feralpi Salò a Pinzolo. Mihajlovic non ha fatto drammi nel post-gara, ma ha forse lanciato un segnale programmando l’allenamento mattutino per le ore 9, orario piuttosto insolito per i felsinei.