Repubblica – Giaccherini: “Servono altri due o tre giocatori come Arnautovic per fare il salto di qualità”

"Mi piace molto questo lavoro, sono stato un po' autodidatta, cerco di portare in tv quello che vivevo in campo, per far capire a casa come si preparano le partite, cosa c'è dietro. Da calciatore ho sempre accettato le critiche dei media, usandole per alzare il mio livello, certo, devono essere costruttive. Non capisco gli ex calciatori che diventano opinionisti e criticano di continuo i giocatori, dovrebbero conoscere le difficoltà che si possono avere in campo".