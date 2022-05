Repubblica – Fortitudo, attese comunicazioni sul futuro della società

Atteso un comunicato dai vertici della Fortitudo. Tanti i dubbi; tutte le tappe per una rifondazione societaria

Non sono previsti grossi stravolgimenti immediati, e per ora questi silenzi potrebbero benissimo interpretarsi come dubbi: il primo problema ingombrante riguarda il debito con l'erario, da cui dipende una futura ristrutturazione, e per risolverlo urge un cambio di proprietà; tra i vari nomi emersi ad oggi il più papabile sembrerebbe quello di Giovanni Tamburini, presidente della banca di Imola. Cominciano già a circolare nomi di possibile coach per la prossima stagione, ma parlarne sarebbe troppo prematuro; per rifondare l'asset societario occorre innanzitutto partire dalla proprietà, passando poi per la dirigenza, e soltanto dopo arrivare all'allenatore per poi costruire un organico di giocatori funzionali al suo sistema di gioco e agli obiettivi del club. L'unica cosa da preservare è la grande tifoseria che la Fortitudo può ancora vantare, supporters fedeli e appassionati, ma ormai stanchi e disillusi, la cui passione dev'essere tutelata.