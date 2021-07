Repubblica – Fortitudo, ancora zero colpi: la società marcia a rilento

Punto sul mercato di Repubblica in casa biancoblù

Se la Virtus ha già ufficializzato i nuovi acquisti Ruzzier e Hervey , la Fortitudo osserva ancora da lontano le vicende di mercato: la società biancoblù non ha nessuna fretta di intervenire, consapevole degli errori svolti la passata stagione in fase di costruzione della squadra.

Un'estate fa la squadra era pressochè fatta, con gli acquisti di Banks, Happ, Totè e Withers a disposizione del nuovo coach Sacchetti. Quest'anno la Fortitudo ha adottato la linea opposta, aspettando che le pretese dei giocatori calino. D'altronde, lo stesso Repesa aveva avvisato che per vedere degli acquisti sarebbe servita pazienza. Il più vicino sembra essere Gabriele Procida: la retrocessione in A2 con Cantù ha fatto cadere il suo contratto da professionista, con il classe 2002 che è ora libero di trovare una nuova squadra. L'accordo con il giocatore, secondo Repubblica, ci sarebbe già: triennale con clausola di uscita in caso di chiamata dall'NBA. Procida sta anche pensando di ritirarsi dal secondo giro di Draft in programma a fine luglio, per dare seguito agli accordi con i biancoblù.