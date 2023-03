Repubblica – Fico Arena pronta per il 2025 ma non c’è l’accordo sull’urbanizzazione

Come riporta Repubblica, l'impianto temporaneo avrà una capienza di 16mila posti e ospiterà le partite casalinghe del Bologna per due campionati. Una volta conclusi i lavori al Dall'Ara, la Fico Arena diventerà la casa del Bologna femminile o delle giovanili rossoblù. Entro giugno il Bologna presenterà il progetto definitivo per la costruzione dell'impianto e, dopo il parere delle Conferenza dei Servizi, partiranno le gare di appalto. I lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024 e durare almeno un anno. L'investimento totale si aggirerebbe sugli 11 milioni di euro.

Per quanto riguarda la questione urbanizzazione, ci sarebbero già degli accordi tra le società per l'utilizzo dei parcheggi da mettere a disposizione dei tifosi per le partite. Però, il nodo principale da risolvere è quello che interessa la viabilità: il Bologna è pronto a occuparsi di quella interna all'area, mentre non c'è un accordo su quella esterna. In questo caso, il Comune viene chiamato in causa per realizzare le nuove strade e i nuovi collegamenti per raggiungere la nuova struttura che sorgerà.