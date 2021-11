Di Vaio: “Arnautovic ci ha resi più ambiziosi. Di Sabatini i primi contatti”

Marco Di Vaio , responsabile dello scouting rossoblù, intervistato da "Repubblica", sottolinea l'importanza che ha avuto Arnautovic per la crescita dell'intera squadra.

"Era il tassello mancato per tanti anni e sta dando un riferimento in campo, una presenza costante davanti ma anche nella fase difensiva. E' un campione per prestazioni e atteggiamento e ci inchioda alle nostre responsabilità. Ci ha resi maggiormente ambiziosi"