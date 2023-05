Repubblica – Corticella a un passo dalla C: domenica finale playoff a Carpi

Come riportato da Repubblica, i ragazzi guidati da Alessandro Miramari hanno battuto la Pistoiese in trasferta per 1-2 con le reti di Menarini e Trombetta. Ora li aspetta la finale playoff al Cabassi di Carpi domenica prossima. Nel caso di successo la squadra biancazzurra avrebbe la certezza di essere ripescata per il prossimo campionato di Serie C. La presidente Bonfiglioli dice: "Ci meriteremmo più attenzioni dalle istituzioni, non solo per i risultati sportivi, ma anche per quello che facciamo per il sociale". Lei si occupa di gestire l'intero Centro Biavati, una comunità di 700 persone che non vive solo di calcio, ma anche di tennis, padel e beach volley. Il figlio della presidente, Michel Cavina, non nasconde l'emozione per il grande appuntamento: "È incredibile andare a giocare una finale playoff in un campo in cui sette anni fa giocava il Bologna di Donadoni". Se dovesse arrivare il successo, ci sarà bisogno di fideiussione da 300mila euro e una rivoluzione per l'impianto sportivo, che al momento accoglie 270 spettatori.