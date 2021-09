Repubblica – Contatto con Ranieri, ma il Bfc fa quadrato

L'analisi di Repubblica

Se la situazione dovesse crollare, il nome dell'ex tecnico di Leicester e Roma sarebbe il primo candidato per sostituire Sinisa Mihajlovic. Repubblica riporta di un contatto in via cautelativa, ma il Bologna fa quadrato attorno al tecnico e formalmente ne conferma la fiducia. Ma sono tutti sotto osservazione, con Saputo che ha deciso di restare qualche giorno in più e non è escluso che possa restare fino a domenica. Capitolo ritiro, alcuni giocatori non avrebbero gradito la decisione e non è chiaro per quanto dureranno le notti passate al Calzavecchio.