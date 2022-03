Repubblica – Con Hackett il sogno Eurolega è più vicino

Ufficiale l’ingaggio del playmaker italiano

Per il playmaker ex Cska siglato un contratto fino al 30 giugno 2024. Hackett era assente dall’Italia dal 2015 quando lasciò Milano e fu ingaggiato da varie squadre europee. La sua presentazione dovrebbe avvenire domenica prima del match di campionato contro Napoli, mentre l’esordio con la maglia bianconera potrebbe arrivare mercoledì in EruoCup contro Venezia. Un innesto molto importante per coach Scariolo, che alza il livello di un roster già molto competitivo e ora in grado di poter entrare in Eurolega.