Repubblica – Bologna sogna l’impresa dopo 25 anni

Nel pensiero dei tifosi bolognesi circola da giorni il ricordo dell'ultimo successo in casa contro la Juventus . Sono passati 25 anni e questa volta i ragazzi di Thiago Motta potrebbero regalare una grande gioia a tutto l'ambiente. I bianconeri sono in difficoltà e i rossoblù vogliono rimanere incollati all'ottavo posto in classifica.

La Repubblica sottolinea il momento che le due squadre stanno attraversando. La Juventus viene da tre sconfitte in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter. Il Bologna ha perso una brutta partita contro il Verona nove giorni fa. Comunque i rossoblù stanno vivendo un momento migliore in generale. Anche Allegri ha confermato in conferenza che questo è il peggior periodo della stagione juventina; peggio anche del giorno del -15. Proprio per questo Thiago Motta sa che la sfida potrebbe essere ancora più insidiosa. Tra le fila dei bianconeri mancheranno Kean e Di Maria, mentre Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina, a vantaggio di Milik. Nel Bologna fuori Arnautovic, ma tornerà Orsolini tra i titolari. Il tridente offensivo dovrebbe essere completato da Barrow e uno tra Kyriakopoulos e Ferguson.