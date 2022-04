Repubblica – Bologna, si attende un finale di stagione diverso

Il Bologna spera in un finale di stagione a più alti livelli seguendo l'esempio e la tenacia di Sinisa Mihajlovic

Certo non sarà facile in una stagione come questa che ha visto la squadra vivere stati d'animo di esaltazione sportiva ma allo stesso tempo drammatici, sia sportivamente che umanamente, con il nuovo ricovero di Sinisa Mihajlovic. E' proprio l'allenatore a dare forza e grinta ai suoi ragazzi per come egli stesso sta vivendo questo suo momento molto delicato, e nel far sentire la sua presenza alla squadra prima e dopo la partita, seppur telematicamente, anche se non è da escludere che possa tornare in panchina per la partita contro la Juventus alla vigilia di pasqua. Intanto continua a essere presente per la squadra e a confrontarsi con i singoli giocatori, proprio come se fosse a Casteldebole. La prossima partita sarà molto delicata contro una squadra come la Sampdoria, abbordabile sulla carta, ma disperatamente alla ricerca di punti salvezza; la grande novità riguarda il possibile ritorno in campo di Nico Dominguez che si sta allenando in gruppo e potrebbe entrare per uno spezzone nel finale.