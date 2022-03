Repubblica – Bologna punta sui grandi eventi sportivi

Il Calendario dei grandi eventi sportivi in programma a Bologna quest'anno

E poi ci sono i sogni ancora da realizzare, per cui però qualcosa sta cominciando a muoversi: scartata dal sindaco Lepore l'ipotesi delle Olimpiadi 2036, ci si concentra su altre priorità, delegando i grandi eventi sportivi a Mattia Sartori, che lavora per la creazione di un ufficio adibito all'organizzazione dei grandi eventi sportivi per il prossimo anno, come pure alla creazione di manifesti ad hoc per gli eventi più prossimi; tra i sogni proibiti quello di riportare il basket nella piazza coperta di SalaBorsa come fino al 1955, ma sopratutto quello di poter ospitare una tappa del Tour De France nel 2024, su cui esprime la sua fiducia Gianmaria Manghi, capostaff di Bonaccini. Intanto il calendario dei grandi eventi già fissato è più che fitto: si parte con la Formula 1 il 22-24 Aprile, a cui segue la StraBologna il 22 maggio, il 4 giugno appuntamento al Dall'Ara per l'amichevole di culto Italia - Germania; il 26 Giugno l'atipica Redbull Soapbox Race, una gara in discesa, probabilmente a San Luca, di macchine senza motore, e costruite dagli stessi partecipanti; c'è la Volleyball Nations League il 20-27 luglio al Paladozza, e per finire l'appuntamento con la Coppa Davis 14-18 settembre all'Unipol Arena. L'ultimo evento che si sta spingendo per realizzare sarebbe appunto il Salaborsa Remake di basket, previsto a novembre: una partita tra vecchie e nuove glorie sul campo indoor a Piazza Maggiore, in cui la Virtus vinse due scudetti.