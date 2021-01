Repubblica – Bologna da ritrovare

Il Bologna ha raccolto 17 punti in 17 giornate che non è un bottino esaltante, ma ci sono squadre che stanno facendo peggio. Da quelle facilmente prevedibili (Crotone, Parma e Spezia) ad altre che sorprendono (Cagliari, Torino e Genoa).

La sensazione, però, è che sarà un’altra stagione nel segno della mediocrità, con il rischio che il Bologna si possa trovare imbottigliato nella lotta per non retrocedere. Qualcosa nell’ambiente rossoblù non sta funzionando e a confermarlo sono i risultati e le prestazioni. La squadra verticalizza meno, il possesso palla è sterile, manca un finalizzatore e la difesa soffre particolarmente. Il Bologna ha perso ferocia ed è diventato prevedibile, complici sicuramente anche gli infortuni, ma anche il fatto che molti giocatori stiano rendendo meno del previsto. Il Bologna deve cambiare passo e tornare alla vittoria che manca da otto gare, dal 29 novembre contro il Crotone.

Fonte: Repubblica