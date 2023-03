Repubblica – Arna scalpita per il ritorno. Johston nel mirino di Sartori

Marko Arnautovic è tornato completamente a disposizione e non vede l'ora di essere di nuovo al centro dell'attacco. Il Bologna , in questi due mesi di sua assenza, ha fatto di necessità virtù, trovando degli ottimi risultati.

Come scrive Repubblica, Thiago Motta sta ragionando su chi schierare in attacco nella partita di lunedì sera all'Olimpico Grande Torino. Per il momento sembra in vantaggio Barrow sull'austriaco. Il gambiano ha dato dei segnali di ripresa contro Samp e Inter e il tecnico rossoblù potrebbe continuare a sfruttare i suoi movimenti ad aprire il campo per i compagni. Anche Zirkzee è tornato ad allenarsi con i compagni e spera di trovare più minuti rispetto al passato. C'è tanta curiosità di vedere questo Bologna, con un Orsolini in stato di grazia, con tutti i suoi effettivi arruolabili.