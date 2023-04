Repubblica – All’assalto del Milan per sognare l’Europa cambiando sempre gli 11

Per Thiago Motta nessuno è indispensabile, ma tutti sono utili e gli unici concetti da cui non si deroga mai sono ambizione, sacrificio e dedizione. Il posto fisso non fa per Motta che solo due volte ha schierato la stessa formazione. Lui sceglie in base al momento. Non ha esitato a non utilizzare Arnautovic, uno dei senatori, così come Medel, titolare nelle prime dieci di Motta a Bologna e poi riserva dopo l'infortunio in favore di Schouten. Anche Dominguez, un altro di quelli che sembravano inamovibili, non ha ancora riconquistato il posto. Gli unici due di cui Motta sembra non volersi privare sono Posch e Ferguson che da Napoli non sono più stati tolti e oggi arriveranno alla ventunesima consecutiva da titolari.