Renato Villa: “Quello visto col Milan non era il vero Bologna”

Renato Villa, storica leggenda rossoblu, è intervenuto su TMW Radio per parlare della situazione inerente ai recenti risultati del Bologna e del mercato in programma per la prossima stagione:

“Quello visto col Milan non era il vero Bologna. Cinque gol incassati sono tanti ma anche la Juve ne ha presi quattro dai rossoneri. A Bergamo con l’Atalanta mi aspetto una gara d’orgoglio, una reazione da parte dei giocatori dopo i cinque gol di San Siro. Poi ci saranno le partite da vincere con Lecce e Torino. Sei punti in quattro gare, per finire bene la stagione. Qualche giocatore si gioca la conferma. Mi aspetto 3-4 acquisti importanti per poter puntare all’Europa League nella prossima stagione”.

Fonte: TMW