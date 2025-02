Recupero contro il Milan: i nuovi acquisti possono giocare, Calabria…

Il perché è da ricercare nelle pieghe del regolamento. In questo caso si tratta di un rinvio disposto dalla Lega dopo l'ordinanza del sindaco di Bologna per l'alluvione che aveva colpito il capoluogo emiliano. Quindi il riferimento è soltanto al comma 1 dell'articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, che stabilisce che il recupero (quando possibile) debba essere svolto il giorno successivo a quello fissato, cosa non accaduta. A differenza di Fiorentina-Inter, sospesa dopo un quarto d'ora e in cui potranno giocare solo i tesserati dell'epoca, il match del Dall'Ara non è mai iniziato e così i nuovi acquisti potranno essere impiegati. I giocatori che erano squalificati in occasione di Bologna-Milan (i milanisti Theo Hernandez e Reijnders) hanno già scontato lo stop nella gara successiva a quella non disputata, in casa contro il Napoli. Quindi Conceiçao può sorridere perché Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil (infortuni permettendo) saranno regolarmente a disposizione. Così come i neo bolognesi Pedrola e Davide Calabria, che (scherzo del destino) potrebbe sfidare subito i suoi ex compagni.