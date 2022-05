Ravaglioli in gol con la nazionale Under 18

Tommaso Ravaglioli trova la prima marcatura in nazionale di categoria

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come Tommaso Ravaglioli, attaccante rossoblù classe 2006, abbia segnato il suo primo gol con la nazionale Under 16.

L'occasione è stata quella della partita contro il Belgio, terminata 2-2 ma con una sconfitta degli azzurri ai calci di rigore. Ravaglioli ha messo a segno 17 gol in 18 partite di campionato, adesso conosce la prima gioia in nazionale; in Under 16, oltre a lui, convocati anche i rossoblù Luca Sordi e Andrea Zilio.