Ravaglia: “Frosinone spero sia un punto di svolta. Mihajlovic? Sempre grato”

"Sono venuto qui con tante motivazioni, tante ambizioni e voglia di fare bene. Spero che il Frosinone possa rappresentare un punto di svolta importante per la mia carriera. Sento la responsabilità di dover far bene per questa piazza, per la società che mi ha voluto e per me stesso, per la mia carriera. Le prime impressioni che ho avuto mi hanno mostrato una società molto solida, un ambiente organizzato che lavora bene e che ha molta voglia di fare. Spero di poter disputare un'annata importante con la squadra. Quanto al mio punto di riferimento nel ruolo, sono cresciuto guardando e ammirando Buffon che è stato il mio idolo. Il mio obiettivo a Frosinone è chiaramente di poter far bene assieme a tutta la squadra per centrare quegli obiettivi che ci siamo fissati. E vedremo dove si riuscirà ad arrivare".