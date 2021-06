Raspadori: “Che emozione debuttare a Bologna”

Nella vittoria per 4-0 vinta dall'Italia in amichevole con la Repubblica Ceca, il ct Mancini ha concesso un quarto d'ora di gara anche a Giacomo Raspadori, che ha fatto il suo debutto con la maglia azzurra nello stadio della città dov'è nato. All'Europeo vestirà il 22, proprio come Bulgarelli, il Giacomo più famoso nella storia del Bologna. Ecco le sue parole: