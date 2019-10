E’ già tempo di conferenza stampa di presentazione per Claudio Ranieri a due giorni da Bologna-Samp. Dopo il pareggio con la Roma, i blucerchiati vogliono dare continuità. Le parole del tecnico: “Sono curioso di vedere se i giocatori avranno la stessa voglia che ho visto in casa. In trasferta saremo noi a giocare per i tifosi, hanno lasciato le famiglie per venire a vederci e noi dobbiamo essere in grado di dare il massimo”.

