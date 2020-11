Ramello (Resp. Attività di Base Bfc): “Abbiamo squadre competitive, motivazioni alla base di tutto”

Vista la sospensione degli allenamenti, il responsabile dell’attività di base, Alessandro Ramello, sta lavorando assieme agli allenatori delle categorie dall’Under 14 all’Under 9 per dare continuità al percorso di crescita dei 130 ragazzi del Bologna. Ha raccontato com’è il lavoro in queste settimane con le attività sospese:

“Si cerca un ventaglio sempre più ampio di proposte per non tendere alla monotonia, la motivazione è uno degli aspetti più importanti. Insieme agli allenatori stiamo organizzando molte riunioni tecniche e organizzative per cercare di migliorare il nostro operato e la nostra metodologia. Per quanto riguarda le categorie dei più grandi, abbiamo mandato dei programmi grazie ai quali i ragazzi possono continuare la preparazione atletica. I tecnici organizzano 2-3-4 volte a settimana, in base alle categorie, degli incontri online tramite la piattaforma Zoom in cui cerchiamo di portare avanti una crescita tecnica, finalizzata al dominio della palla ed al palleggio”.