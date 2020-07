Rabotti: “Dichiarazioni di Sinisa per spostare l’attenzione dai giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Doriano Rabotti ha parlato della sfida tra Bologna e Sassuolo. Il giornalista ha commentato la sfida con il Sassuolo, analizzando prima le dichiarazioni di Mihajlovic poi le giocate dei protagonisti. Ecco le sue parole.

“Il Bologna è tra le squadre più ammonite di tutte. Le dichiarazioni di Miahjlovic sono secondo me volute per spostare l’attenzione dai propri giocatori. Una cosa che faceva anche Dan Peterson quando allenava. Credo sia un ragionamento che ha fatto e meditato bene. Forse i suoi giocatori nelle prossime partite saranno trattati con un po’ più di rispetto. Cerca di dare un tono alla squadra, magari troverà una parità di trattamento per la sua squadra. I commenti di Mihajlovic? Non contesto le scelte editoriali di altre televisioni”.