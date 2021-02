Rabotti: “Giusto dare fiducia a Skov. Orsolini? Paga gli errori”

Intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Doriano Rabotti ha parlato del Bologna, a poche ore dal match di questa sera contro il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi. Si parte dalla scelta di Skov Olsen titolare:

“E’ giusto dare fiducia a Skov Olsen, e può risultare una decisione utile sia per il ragazzo che per il Bologna. E’ più facile dargli continuità poi contro squadre come Parma e Benevento che con Juve e Milan. Pur senza brillare ha fatto un ottimo lavoro di copertura, mostrando una crescita tattica che dimostra che il ragazzo qualcosa sta imparando. Il giocatore visto a Parma sta cominciando ad adattarsi al calcio italiano. Spero che stasera possa trovare anche la rete. Orsolini? Non è questione di stimoli ma soprattutto di concentrazione. Riccardo paga gli errori fatti, esponendosi troppo e facendo rischiare così la squadra. La scelta tra i due esterni dipende anche dall’avversario e dal piano partita che si intende fare, che può cambiare anche a seconda della stessa gara”.