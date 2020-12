Rabotti: “Mihajlovic in parte responsabile della sconfitta. Su Cutrone dico che…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Doriano Rabotti che ha parlato del Bologna uscito sconfitto da San Siro contro l’Inter:

“La sconfitta era inevitabile, l’Inter non ha faticato per trovare la vittoria e questo non va bene. È giusto riconoscere il valore e la forza dell’avversario, ma l’atteggiamento deve esserci e bisogna lavorarci. Un Bologna così remissivo mi preoccupa. Il Bologna ha tre fonti di pericolo, Soriano e i due esterni. Un esterno era infortunato e le altri due armi principali erano caricate a salve”.