Rabotti: “Il Bologna non rischia di retrocedere. Squadra sfortunata? Penso che…”.

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Doriano Rabotti ha parlato del momento negativo del Bologna:

“Il Bologna che perde nonostante il bel gioco è ancora più frustrante. Questo perché se perdi e giochi male te ne fai una ragione, così no. Sono convinto che alla lunga il bel gioco paga. Al momento di squadre che giocano bene e non fanno punti ne è piena la storia del calcio. Bisogna stare attenti a non farne una cosa definitiva. Il Bologna non avrà problemi e non rischierà di lottare per la salvezza. Sarà un campionato da metà classifica che darà la possibilità ai giovani di crescere e farsi notare”.