Rabbi: il gol dell’attaccante nel weekend di Sinisa

Negli istanti in cui domenica il mondo del calcio salutava Sinisa Mihajlovic nella camera ardente istituita a Roma, Simone Rabbi segnava il gol decisivo per la Spal nella trasferta di Parma in Serie B. I ferraresi, allenati da De Rossi, grande amico di Mihajlovic, sono passati in trasferta al Tardini per zero a uno con gol dell'ex rossoblù al 19' del primo tempo. Rabbi è legato a doppio filo a Sinisa Mihajlovic: classe 2001 ed ex Bologna, il giovane attaccante venne fatto debuttare in Serie A proprio dal tecnico serbo il 5 dicembre 2020 contro l'Inter.