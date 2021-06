Qui Virtus – Ufficiale il rinnovo di Weems

L'ala americana sarà bianconera per altre due stagioni

E' ufficiale il rinnovo di contratto di Kyle Weems in casa Segafredo: il giocatore americano resterà alla Virtus per altre due stagioni. Tra i migliori della cavalcata ai playoff contro Milano e tra i più decisivi nella vittoria finale, era tra coloro che Sergio Scariolo avrebbe voluto confermare. Ora è arrivata anche l'ufficialità direttamente dalla società bianconera, commentata così dall'ala:

"Io e la mia famiglia siamo davvero emozionati! - le parole di Weems - Ringrazio la Proprietà ed il Club. Ci siamo trovati molto bene a Bologna ed è un onore poter trascorrere altri due anni in questa Società e poter giocare di nuovo davanti ai nostri meravigliosi tifosi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, di conoscere Coach Scariolo, che ho visto allenare la nazionale spagnola per molto tempo, lo Staff, e di lottare insieme ai miei compagni di squadra.”