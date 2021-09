Qui Virtus – Buona la prima contro Brindisi: vittoria 92 a 72

Kyle Weems premiato con il titolo di mvp del memorial Porelli

Dopo una partenza complicata, con Brindisi che tocca il +9 (12-21), la Virtus si sblocca e trova la quadratura del cerchio. Senza Teodosic, Mannion e Ceron, Scariolo gestisce la squadra cercando di rispettare i diversi stati della condizione fisica. Pajola è il più in forma come se non avesse disputato preolimpico e Giochi di Tokyo. Belinelli, dopo gli acciacchi di luglio e agosto sta bene. Nel terzo quarto le Vu nera prendono il largo con il parziale sul 70-49. L'esito è già scritto anche perché, trattandosi di amichevole, non c'è la spinta dell'orgoglio. Ci sarà anche il +27 (81-54) con Kyle Weems che alla fine viene giustamente premiato con il titolo di mvp del memorial Porelli.