Qui Virtus – Brad Wanamaker nel mirino dei bianconeri

L'ex Boston Celtics piace alla V Nera

Proprio per il ruolo di tiratore, il nome nuovo è quello di Brad Wanamaker, già visto in Italia in passato ma anche in Eurolega. Wanamaker attualmente è di proprietà dei Charlotte Hornets, franchigia NBA, ma presto sarà free agent e valuterà tutte le proposte, anche quella dei bianconeri. Un affare complesso che richiede tempo, ma l'ex Pistoia e Teramo piace molto alla V Nera.