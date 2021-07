Qui Virtus – Attesa oggi la firma di Udoh

Accordo raggiunto tra i bianconeri e Ekpe Udoh: sarà il nuovo centro titolar

La nuova Virtus sta prendendo via via sempre più forma: definite le operazioni Ruzzier e Hervey , il nuovo acquisto ormai prossimo alla chiusura sarà quello di Ekpe Udoh , che sarà il nuovo centro titolare.

è quindi quasi al completo: all'appello manca solo una pedina, ovvero il play titolare. Per quest'ultimo colpo la società non ha fretta e potrebbe anche aspettare la free agency Nba, al via il 2 agosto. Infine, Alessandro Pajola è stato nominato mvp dell'ultimo campionato dalla Giba, il sindacato dei giocatori.